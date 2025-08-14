В серию Assassin's Creed вернётся конфликт ассасинов и тамплиеров в современности

Компания Ubisoft вернётся к конфликту между ассасинами и тамплиерами в серии Assassin's Creed. Об этом рассказал Люк Планте, дизайнер уровней Shadows.

По словам разработчика, в недавних «Тенях» создатели решили сделать упор на исторических героях, однако в будущем геймеры могут ожидать продолжение истории в современности.

Конфликт между ассасинами и тамплиерами всегда был одним из столпов Assassin's Creed. В Shadows мы хотели сперва погрузить главного героя в сеттинг, прежде чем подробно рассказывать об ассасинах и тамплиерах. Мы лишь коснулись поверхности, и вы можете ожидать более глубокого погружения в этот конфликт в ближайшем будущем.

Конфликт ассасинов и тамплиеров в Assassin's Creed в последний раз упоминался в Assassin's Creed Valhalla, после чего история героя Басима была более подробно рассказана в Mirage. Сейчас в Ubisoft занимаются поддержкой Shadows, которая осенью получит дополнение Claws of Awaji.