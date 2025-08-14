Скидки
Virtus.pro сыграет против Team Spirit на BLAST Bounty Fall 2025 по CS 2

Virtus.pro сыграет против Team Spirit на BLAST Bounty Fall 2025 по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы BLAST Bounty Fall 2025 по Counter-Strike 2 объявили стартовые пары предстоящего турнира. Virtus.pro выбрала Team Spirit в качестве соперника по четвертьфиналу. Также в первом раунде плей-офф встретятся Vitality и Team Liquid, Astralis сразится с MOUZ, а Aurora начнёт путь с матча против The Mongolz.

BLAST Bounty Fall 2025 пройдёт с 14 по 17 августа на Мальте. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 480 тыс. Все поединки турнира пройдут в формате best-of-3.

Расписание матчей четвертьфиналов BLAST Bounty Fall 2025:

  • MOUZ — Astralis (14 августа, 17:00 мск);
  • The Mongolz — Aurora (14 августа, 20:00 мск);
  • Vitality — Team Liquid (15 августа, 17:00 мск);
  • Virtus.proTeam Spirit (15 августа, 20:00 мск).
Дубль Spirit приедет на LAN турнир в Москве!
Инвайты на LanDaLan #3 по CS 2 в Москве — BetBoom Team, Nemiga, PARIVISION и академ Spirit
