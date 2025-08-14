Скидки
Сериал Дыши от Окко (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Дыши»
Уже 15 августа состоится премьера сериала «Дыши». Сюжет проекта расскажет о московском ВИП-акушере Лере, которая поддерживает естественные роды среди пациентов. Её клиенткой становится Маша — любовница влиятельного бизнесмена Шахова. Девушка должна родить ребёнка, однако малыш появляется на свет в крайне тяжёлом состоянии. Шахов начинает расследование, которое может стоить Лере карьеры.

В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 3 октября.

Расписание выхода сериала «Дыши»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 августа
2-я серия22 августа
3-я серия29 августа
4-я серия5 сентября
5-я серия12 сентября
6-я серия19 сентября
7-я серия26 сентября
8-я серия3 октября
