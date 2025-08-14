Расписание выхода сериала «Дыши»
Уже 15 августа состоится премьера сериала «Дыши». Сюжет проекта расскажет о московском ВИП-акушере Лере, которая поддерживает естественные роды среди пациентов. Её клиенткой становится Маша — любовница влиятельного бизнесмена Шахова. Девушка должна родить ребёнка, однако малыш появляется на свет в крайне тяжёлом состоянии. Шахов начинает расследование, которое может стоить Лере карьеры.
В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 3 октября.
Расписание выхода сериала «Дыши»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 августа
|2-я серия
|22 августа
|3-я серия
|29 августа
|4-я серия
|5 сентября
|5-я серия
|12 сентября
|6-я серия
|19 сентября
|7-я серия
|26 сентября
|8-я серия
|3 октября
