Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Смолов проиграл, Бакаев победил: итоги третьего дня BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2

Смолов проиграл, Бакаев победил: итоги третьего дня BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 13 августа, продолжился групповой этап BetBoom Streamers Battle 3 по Counter-Strike 2. В турнире участвуют медийные личности, включая футболистов Зелимхана Бакаева и Фёдора Смолова, киберспортсменов degster, Fl4mus, Zorte, а также топ-стримеров.

В третий игровой день Shadowkek Team завершила его с одной победой и поражением, а CS2NEWS Team с Зелимханом Бакаевым одержали свою первую победу на турнире.

Результаты третьего игрового дня BetBoom Streamers Battle 3:

  • Shadowkek Team 0:2 Aunkere Team
    (13-7, Overpass, 13-6 Dust II);
  • Shadowkek Team 2:0 Hooch Team
    (13-5, Overpass, 13-9 Dust II);
  • CS2NEWS Team 2:0 SkyWhyWalker Team
    (13-8 Dust II, 8-13 Mirage).

Фото: BetBoom Streamers Battle CS #3

Фото: BetBoom Streamers Battle CS #3

Таким образом, Shadowkek Team с Evelone и рэпером Baby Melo в составе уверенно обыграла Hooch Team со Смоловым в составе. CS2NEWS Team с OverDrive, Бакаевым и zorte прервала серию поражений, победив SkyWhyWalker в двух картах. SkyWhyWalker Team потерпела второе поражение и рискует вылететь из турнира.

Турнир пройдёт с 10 по 19 августа, общий призовой фонд превысит 3 млн рублей. Все матчи можно будет посмотреть на Twitch-каналах игроков и организаторов.

Итоги второго дня медиатурнира по CS 2!
BetBoom Streamers Battle 3: итоги второго игрового дня медиатурнира по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android