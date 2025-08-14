Смолов проиграл, Бакаев победил: итоги третьего дня BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2

Вчера, 13 августа, продолжился групповой этап BetBoom Streamers Battle 3 по Counter-Strike 2. В турнире участвуют медийные личности, включая футболистов Зелимхана Бакаева и Фёдора Смолова, киберспортсменов degster, Fl4mus, Zorte, а также топ-стримеров.
В третий игровой день Shadowkek Team завершила его с одной победой и поражением, а CS2NEWS Team с Зелимханом Бакаевым одержали свою первую победу на турнире.
Результаты третьего игрового дня BetBoom Streamers Battle 3:
- Shadowkek Team 0:2 Aunkere Team
(13-7, Overpass, 13-6 Dust II);
- Shadowkek Team 2:0 Hooch Team
(13-5, Overpass, 13-9 Dust II);
- CS2NEWS Team 2:0 SkyWhyWalker Team
(13-8 Dust II, 8-13 Mirage).
Фото: BetBoom Streamers Battle CS #3
Таким образом, Shadowkek Team с Evelone и рэпером Baby Melo в составе уверенно обыграла Hooch Team со Смоловым в составе. CS2NEWS Team с OverDrive, Бакаевым и zorte прервала серию поражений, победив SkyWhyWalker в двух картах. SkyWhyWalker Team потерпела второе поражение и рискует вылететь из турнира.
Турнир пройдёт с 10 по 19 августа, общий призовой фонд превысит 3 млн рублей. Все матчи можно будет посмотреть на Twitch-каналах игроков и организаторов.