«Возвращение к хоррор-корням»: первые зрители хвалят сериал «Чужой: Земля»

13 августа состоялась премьера сериала «Чужой: Земля». События нового проекта в культовой вселенной разворачиваются на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта, хотя действие не ограничится одной временной линией.

Тем временем многие зрители уже посмотрели первые два эпизода и поделились своими впечатлениями на киносайтах. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes новинку рекомендуют 76% пользователей, а средняя оценка на IMDb составляет 8,2 балла из 10. Пользователи хвалят сериал за атмосферу оригинального фильма ужасов Ридли Скотта, упор на практические эффекты, актёрскую игру и захватывающую режиссуру.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители о первых эпизодах сериала «Чужой: Земля»

«Чужой: Земля» слишком хорош, чтобы быть правдой. Я очень давний фанат серии и сел смотреть с привычным чувством опасения. Но спустя две серии страх сменился чем-то совершенно другим: опасным, захватывающим чувством надежды. Этот сериал, несмотря ни на что, оправдывает монументальный потенциал франшизы.

Шоу визуально поражает. Отличные практические эффекты и операторская работа. Актёрская игра превосходна. Шоу не боится рисковать и внедряет новые концепции во франшизу, сохраняя при этом угрожающего ксеноморфа. «Земля» возвращает серию к её хоррор-корням.

«Чужой: Земля» — ещё одна отличная часть серии. Экшен, хоррор, острые ощущения, саспенс. Сценарий, актёрская игра, декорации, костюмы, компьютерная графика и киносъёмка просто потрясающие. Отличная работа, очень жду остальных серий. Это именно то, как должна развиваться франшиза.

Шоу мастерски сочетает в себе концептуальное построение мира с человеческой драмой, цепляя с первой сцены. Инопланетная среда кажется потусторонней, но достаточно приземлённой, чтобы вызвать неподдельное любопытство.

В первый сезон сериала «Чужой: Земля» войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам.