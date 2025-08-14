Скидки
«В лучшей форме мы сможем обыграть любую команду мира»: MAJ3R — о перспективах Aurora в CS

Капитан Aurora Энжин MAJ3R Купели поделился ожиданиями от своей команды перед плей-офф BLAST Bounty Fall 2025. Энжин уверен, что, если команда вернется в свою лучшую форму, как в прошлом сезоне, они могут побеждать любые команды.

Когда мы будем в лучшей форме, как в прошлом сезоне, я думаю, мы сможем обыграть любую команду в мире, но в этом новом сезоне есть некоторые факторы, которые нам не помогают. Прежде всего это удаление нашей лучшей карты.

Команда столкнулась с трудностью из-за удаления Anubis из маппула, но активно работала на буткемпе, улучшая игру на Overpass и других картах.

Aurora уверенно прошла квалификацию к турниру, обыграв FlyQuest и HEROIC с сухим счётом. Aurora сыграет с The Mongolz в четвертьфинале BLAST Bounty Fall 2025 (14 августа, 20:00 мск).

