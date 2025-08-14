Скидки
Первые кадры 2-го сезона романтического сериала «Никто этого не хочет» от Netflix

Комментарии

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры второго сезона сериала «Никто этого не хочет». Продолжение романтического шоу выйдет на стриминговом сервисе Netflix 23 октября. В этот день будут доступны все 10 серий.

Фото: Vanity Fair/Netflix

Фото: Vanity Fair/Netflix

Фото: Vanity Fair/Netflix

Фото: Vanity Fair/Netflix

Фото: Vanity Fair/Netflix

Фото: Vanity Fair/Netflix

Фото: Vanity Fair/Netflix

Сериал рассказывает о двух непохожих друг на друга людях: мужчине-раввине и женщине, ведущей подкаст для взрослых. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга, хотя их близкие не в восторге от такого выбора.

Главные роли в сериале исполнили Кристен Белл («Выбор Грейси»), Адам Броди («Американское чтиво») и Джастин Люпе («Мистер Мерседес»). Шоураннерами второго сезона «Никто этого не хочет» выступили Брюс Эрик Каплан и Дженнифер Коннер — авторы сериала «Девочки».

