Стартовали съёмки комедийного сериала «Чат» — первые кадры

Онлайн-кинотеатр Okko сообщил о старте съёмок сериала «Чат». Дата выхода комедийного шоу пока неизвестна.

Сериал расскажет о четырёх подругах — Кристине, Даше, Насте и Наташе. Они все подружились в родном Екатеринбурге, но каждая из них уехала в другие города. Даша вышла замуж за питерского футболиста, Наташа осталась в Екатеринбурге, Кристина переехала в Москву и стала телезвездой, а Настя устроилась работать медиком в Сочи. Подруг объединяет общий чат, в котором они делятся своими переживаниями.

Главные роли сыграют Маруся Фомина («Папа»), Ольга Лерман («Калашников»), Марина Васильева («Нелюбовь») и Валерия Астапова («Девушки с Макаровым»). Режиссёром сериала выступает Евгения Абдель-Фаттах — автор предстоящего шоу «Няня Оксана», вдохновлённого «Моей прекрасной няней».

