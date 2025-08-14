Скидки
«Мы сделаем всё, чтобы выиграть»: ApEX — о целях Vitality на BLAST Bounty по CS 2

«Мы сделаем всё, чтобы выиграть»: ApEX — о целях Vitality на BLAST Bounty по CS 2
Комментарии

Капитан Team Vitality Дан apEX Мадесклер рассказал в интервью HLTV о планах своей команды на оставшуюся часть сезона. Французский киберспортсмен признался, что цель его коллектива — догнать рекорд Astralis, которая за один год выиграла десять турниров, а также победить на BLAST Bounty Fall 2025:

Мы поставили перед собой новые цели. Я знаю, что рекорд Astralis составил десять трофеев из 19 за год, и мы хотели бы как минимум повторить этот результат, завоевать десять трофеев в этом году. Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть BLAST Bounty Fall 2025. Затем с таким же настроем отправляемся на EWC. А потом на мэйджор в Будапеште, так почему бы не выиграть два чемпионата мира подряд?

На данный момент Team Vitality выиграла семь титулов на тир-1 чемпионатах в 2025 году. В рамках BLAST Bounty Fall 2025 Vitality встретится c Team Liquid в четвертьфинале (15 августа, 17:00 мск).

