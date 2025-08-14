Скидки
«Ты снимаешь для 12-летних»: режиссёр «Хана Соло» раскрыл главный совет Джорджа Лукаса

«Ты снимаешь для 12-летних»: режиссёр «Хана Соло» раскрыл главный совет Джорджа Лукаса
Издание Vulture взяло интервью у известного режиссёра Рона Ховарда («Гонка»). Он рассказал о съёмках фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории».

По словам постановщика, он получил небольшой совет от создателя знаменитой вселенной Джорджа Лукаса. Легендарный режиссёр посоветовал Ховарду помнить, что он прежде всего снимает фильм для 12-летних подростков.

Джордж Лукас дал мне совет перед съёмками. Он сказал: «Только не забудь — этот фильм создаётся для 12-летних мальчиков».

«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» вышел в 2018 году. Изначально фильм снимали режиссёры Кристофер Миллер и Фил Лорд, но у них возникли творческие разногласия со студий, из-за чего процесс создания перешёл Рону Ховарду. Картину смешанно приняли как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 69% свежести от обозревателей и 63% от зрителей.

