«Хочется, чтобы s1mple зажёг»: блогер Райз — о возвращении Симпла на сцену CS 2

Блогер Евгений Райз поделился своим мнением о сравнении Александра s1mple Костылева и Хельвийса broky Сауканца. На своём личном YouTube-канале Евгений выразил надежду, что Александр заставит FaZe Clan сожалеть о своём решении не выкупать его после аренды.

Если их с чем-то сравнивать, то s1mple — пицца с сыром и ветчиной, а broky — сырно-ветчинная отрыжка. Broky — тот же s1mple, только для бедных. Хочется, чтобы s1mple зажёг, а FaZe кусала локти. А бедняга karrigan носился по хате и придумывал, как ещё облизать broky, чтобы тот, не дай бог, не подумал, что он хуже s1mple.

S1mple выступал за FaZe Clan на правах аренды во время IEM Dallas 2025 и BLAST.tv Austin Major 2025, однако клуб решил не выкупать его контракт и вернул в состав broky.