Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Хочется, чтобы s1mple зажёг»: блогер Райз — о возвращении Симпла на сцену CS 2

«Хочется, чтобы s1mple зажёг»: блогер Райз — о возвращении Симпла на сцену CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Блогер Евгений Райз поделился своим мнением о сравнении Александра s1mple Костылева и Хельвийса broky Сауканца. На своём личном YouTube-канале Евгений выразил надежду, что Александр заставит FaZe Clan сожалеть о своём решении не выкупать его после аренды.

Если их с чем-то сравнивать, то s1mple — пицца с сыром и ветчиной, а broky — сырно-ветчинная отрыжка. Broky — тот же s1mple, только для бедных. Хочется, чтобы s1mple зажёг, а FaZe кусала локти. А бедняга karrigan носился по хате и придумывал, как ещё облизать broky, чтобы тот, не дай бог, не подумал, что он хуже s1mple.

S1mple выступал за FaZe Clan на правах аренды во время IEM Dallas 2025 и BLAST.tv Austin Major 2025, однако клуб решил не выкупать его контракт и вернул в состав broky.

Thorin также высказался в пользу s1mple
«Кучка позёров»: Thorin раскритиковал фанатов, обсуждающих легенду CS — s1mple
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android