Apple планирует выпустить настольного робота с функциями ИИ в 2027 году — СМИ

Издание Bloomberg сообщило, что компания Apple разрабатывает настольного робота с искусственным интеллектом. По данным журналистов, новое устройство будет выпущено в 2027 году.

Журналист Марк Гурман сообщил, что робот будет похожим на iPad mini, но с роботизированной подставкой, благодаря которой он сможет перемещаться за человеком и поворачивать планшет как «голову». Компания уверена, что пользователи смогут использовать устройство для просмотра различного контента, а ставить его они будут на столы в доме. Кроме того, с новой продукции Apple можно будет звонить и расписывать свой распорядок дня.

По информации Bloomberg, главной особенностью нового устройства станет обновлённая версия Siri. С ней можно будет общаться в течение дня, а сам ИИ способен запоминать важную информацию. Робот также сможет прерывать разговоры живых собеседников и предлагать свои идеи.

Apple также работает над упрощённой версией робота, которая будет продаваться без подвижной подставки. Оба устройства станут работать на новой операционной системе Charismatic, которая рассчитана на использование несколькими людьми.