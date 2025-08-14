Скидки
Вышел трейлер финальных серий второго сезона «Уэнсдей» — премьера 3 сентября

Вышел трейлер финальных серий второго сезона «Уэнсдей» — премьера 3 сентября
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер финальных серий второго сезона сериала «Уэнсдей». Заключительные четыре эпизода выйдут 3 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Продолжение знаменитого шоу вновь рассказывает про Уэнсдей Аддамс, одну из детей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». В продолжении куда больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона стали взаимоотношения главной героини с её мамой Мортишей.

Первые четыре серии второго сезона «Уэнсдей» уже доступны на стриминговом сервисе Netflix. Зрители и критики высоко оценили продолжение: на агрегаторе Rotten Tomatoes его рекомендуют к просмотру 78% обозревателей и 82% зрителей.

