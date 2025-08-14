Браузер Chrome и другие на Chromium перестали запускаться

Свежее обновление Google Chrome сломало работу браузера для большинства пользователей, которые используют аппаратное ускорение для ускорения работы приложения. При запуске браузера ничего не происходит, просто пустой экран даже без возможности закрыть его.

Как оказалось, дело в обновлении Chromium (это фундамент Chrome и массы других браузеров, включая Microsoft Edge, «Яндекс Браузер»), которое сломало работу системы с OpenGL, поэтому все браузеры в основе Chromium в какой-то момент могут перестать работать похожим образом, если Google не успеет оперативно выпустить правки.

Как исправить Chrome?

Существует только временное решение — отключение аппаратного ускорения и смена графической основы браузера.

Для этого сначала надо запустить сам браузер: переходим в свойства ярлыка , через который запускаем браузер (правая кнопка мыши -> свойства -> вкладка ярлык -> объект), там в конце добавляем « --disable-gpu », после чего нажимаем «применить» или «ок». Браузер после этого должен запуститься. Если этого не случилось, зайдите в диспетчер задач и отключите все процессы, связанные с Chrome.

Затем в адресной строке пишем « chrome://flags/ », где находим строчку «Choose ANGLE graphics backend» — там нужно выбрать другой API, например, D3D11on12 .

Фото: «Чемпионат»

После этого можно закрыть браузер, убрать добавку «--disable-gpu» у ярлыка, чтобы вновь включить ускорение работы браузера благодаря видеокарте.