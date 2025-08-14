Скидки
Стильный постер фильма «После охоты» с Джулией Робертс — премьера 17 октября

Стильный постер фильма «После охоты» с Джулией Робертс — премьера 17 октября
Компания Amazon представила стильный постер фильма «После охоты». Триллер выйдет в мировом прокате 17 октября.

Фото: Sony Pictures

Сюжет ленты повествует о профессоре колледжа, коллегу которой обвинили в сексуальных домогательствах. Она решает разобраться в происходящем и защитить друга. Со временем героиня начинает открывать мрачные тайны своего прошлого.

Главные роли в ленте сыграли Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Джулия Робертс («Красотка») и Хлоя Севиньи («Парни не плачут»). Режиссёром «После охоты» выступил Лука Гуаданьино — автор знаменитого фильма «Претенденты» 2024 года с Зендеей в титульной роли.

