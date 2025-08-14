Стартовали съёмки комедии «Попутчики» с Александрой Бортич — премьера 6 ноября

Кинокомпании «Фреш-Фильм» и «Наше кино» сообщили о старте съёмок фильма «Попутчики». Приключенческая комедия выйдет в российском прокате 6 ноября.

Фото: «Фреш-Фильм»/«Наше кино»

Главный герой ленты — молодой программист по имени Кирилл, который мечтает продать свой стартап бизнесмену Потапову. По случайности двух героев втягивают в опасную погоню. Всё потому, что Потапов из-за амнезии уверен, что застрял в 1990-х годах. Вместе они должны будут преодолеть опасные приключения, которые изменят их жизни навсегда.

Главные роли сыграли Виталий Хаев («Калашников»), Александра Бортич («Холоп») и Филипп Ершов («Кракен»). Режиссёром выступил Иван Глубоков — автор сериала «Потерянные».