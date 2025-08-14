Скидки
Второй сезон «Лэндмена» с Билли Бобом Торнтоном стартует 16 ноября

Стриминговый сервис Paramount+ объявил дату старта второго сезона сериала «Лэндмен». Премьера шоу состоится 16 ноября. Всего в продолжении будет 10 серий.

Действие сериала разворачивается в Техасе. Главный герой Томми Норрис работает на нефтяную компанию M-TEX Oil. Ему приходится каждый день своей жизни разбираться с мексиканскими картелями, полицейскими и конкурирующими компаниями. Параллельно он должен заботиться о своей бывшей жене и двух взрослых детях.

Главную роль в «Лэндмене» исполнил Билли Боб Торнтон («Плохой Санта»). В шоу также сыграли Эли Лартер («Пункт назначения»), Джон Хэмм («Безумцы») и Деми Мур («Субстанция»). Первый сезон вышел в 2024 году и был тепло принят зрителями: на агрегаторе IMDB он получил оценку 8,2/10.

