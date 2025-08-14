Скидки
Главная Чемп.Play Новости

Шутер The Finals: как включить русский язык, steam

В шутер The Finals добавили русский язык
Разработчики из Embark Studios добавили в онлайн-шутер The Finals поддержку русского языка. Локализация появилась в игре вместе с крупным обновлением.

Вероятно, русский перевод ещё проходит тестирование, ведь он не включается автоматически. Чтобы локализация была активна, необходимо зайти в свойства запуска игры в Steam и ввести команду «Culture=ru».

Помимо русского языка, с обновлением в The Finals появился временный режим «Нос к носу». В нём игрокам предстоит сражаться в формате «три на три». Кроме того, в режиме доступны неограниченные возрождения. В игре также ускорили набор опыта для завершения боевого пропуска.

Онлайн-шутер The Finals вышел на PlayStation 5, Xbox Seies X/S и ПК в декабре 2023 года. Проект сосредоточивается на игроках, которые участвуют в шоу, где необходимо выжить и убить соперников в виртуальной реальности. Команды в шутере участвуют в матчах на картах с разрушаемым окружением.

