Первый постер второго сезона сериала «Фоллаут» — премьера в декабре

Первый постер второго сезона сериала «Фоллаут» — премьера в декабре
Компания Amazon представила первый постер второго сезона сериала «Фоллаут». Продолжение экранизации знаменитой игровой серии стартует на стриминговом сервисе Amazon Prime Video в декабре.

Фото: Amazon

Сюжет шоу повествует о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Вурдалак. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля 2024 года и был тепло встречен как зрителями, так и критиками. На агрегаторе Rotten Tomatoes шоу порекомендовали к просмотру 93% обозревателей и 93% зрителей. Сериал также уже продлили на третий сезон.

