Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой — премьера 21 августа

Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой — премьера 21 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Компания HBO представила новый трейлер второго сезона сериала «Миротворец». Премьера продолжения состоится 21 августа. Всего во втором сезоне будет восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат HBO.

Сериал рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В продолжении Крис Смит отправится в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.

Главные роли во втором сезоне вновь сыграют Джон Сина («Главы государств»), Даниэль Брукс («Плохие парни 2») и Фредди Строма («Гарри Поттер и Принц-полукровка»). Шоураннером выступил Джеймс Ганн — глава DC Studios и режиссёр нового «Супермена».

Что ждать в будущем от киновселенной DC:
Грядущие фильмы и сериалы DC: чего ждать от новой киновселенной
Грядущие фильмы и сериалы DC: чего ждать от новой киновселенной
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android