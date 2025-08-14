Скидки
Трейлер хоррора «Ловушка для кролика» со звездой «Миллионера из трущоб» — выход в сентябре

Студия Magnolia Pictures представила трейлер фильма ужасов «Ловушка для кролика». Премьера хоррора в мировом прокате состоится 12 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале ONE Media. Права на видео принадлежат Magnolia Pictures.

Сюжет картины рассказывает о молодой паре, которая переезжает жить в изолированную хижину. В один момент они находят волшебное кольцо, из-за которого их начинает преследовать злобный ребёнок.

Главную роль в ленте сыграл звезда «Миллионера из трущоб» Дев Патель. В фильме также снялись Рози Макьюэн («Чёрное зеркало») и Джейд Крут («Ведьмак»). Режиссёром выступил Брин Чейни («Мориц и дерево»).

