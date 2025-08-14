Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российские киносети требуют от Sony 578 млн рублей — из-за ухода студии из страны

Российские киносети требуют от Sony 578 млн рублей — из-за ухода студии из страны
Аудио-версия:
Комментарии

Издание РБК сообщило, что структуры объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино» подали в суд на ООО «Контент-клуб» — бывшее представительство студии Sony Pictures в России. Общая сумма требований составила 578 млн рублей.

По данным СМИ, киносети потребовали деньги в качестве упущенной выгоды. Представитель истцов заявил, что с 2022 по 2025 год в мировом прокате вышло 15 фильмов Sony Pictures, которые не показывались на территории России. Общая сумма исковых требований рассчитана на основе данных мирового проката.

Истцы также запросили проведение судебной экспертизы. Киносети хотят узнать, могла ли Sony Pictures показывать свои фильмы в России, сколько прибыли получили бы кинотеатры и сколько расходов они понесли. Ответчик не согласился с требованиями. Следующее судебное заседание пройдёт в сентябре.

Что посмотреть в кино сейчас:
Смех до слёз: «Голый пистолет» нельзя пропускать фанатам комедий
Смех до слёз: «Голый пистолет» нельзя пропускать фанатам комедий
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android