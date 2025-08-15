Скидки
Фильм «Супермен» Джеймса Ганна вышел в онлайне

Фильм «Супермен» Джеймса Ганна вышел в онлайне
15 августа состоялась цифровая премьера фильма «Супермен». Новую картину в перезапущенной киновселенной DC уже можно посмотреть на Amazon Prime, в iTunes и других стримингах.

Таким образом, новый кинокомикс Джеймса Ганна добрался до онлайн-кинотеатров спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок лента собрала около $ 585 млн и уже стала самым кассовым супергеройским фильмом 2025 года, обойдя сразу троих конкурентов из Marvel: «Капитана Америку: Новый мир», «Громовержцев» и «Фантастическую четвёрку».

«Супермен» рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Главного злодея сыграл Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).

