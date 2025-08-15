Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые кадры «Восхождения Vought» — приквела «Пацанов» с Солдатиком

Первые кадры «Восхождения Vought» — приквела «Пацанов» с Солдатиком
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Amazon показала первый взгляд на сериал «Восхождение Vought» — приквел знаменитых «Пацанов». На них можно увидеть главных героев будущего проекта, съёмки которого стартуют в ближайшие недели.

Солдатик — Дженсен Эклс

Фото: Amazon

Бомбсайт — Мэйсон Дай

Фото: Amazon

Рядовая Ангел — Элизабет Пози

Фото: Amazon

Торпедо — Уилл Хохман

Фото: Amazon

Сюжет проекта развернётся в Нью-Йорке 1950-х годов и расскажет о зарождении Vought, которая занимает лидирующие позиции в списке самых влиятельных корпораций по сюжету «Пацанов».

Премьера «Восхождения Vought» должна состояться в 2027 году — уже после пятого сезона «Пацанов», который станет большим финалом. А уже 17 сентября стартует ещё один спин-офф культового шоу: «Поколение «Ви».

Материалы по теме
Сериал «Чужой: Земля» постоянно удивляет: это подарок для фанатов
Сериал «Чужой: Земля» постоянно удивляет: это подарок для фанатов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android