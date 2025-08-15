Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Финальная миссия в Call of Duty: Black Ops 7 пройдёт в мультиплеере на 32 игрока — СМИ

Финальная миссия в Call of Duty: Black Ops 7 пройдёт в мультиплеере на 32 игрока — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный журналист Том Хендерсон раскрыл детали финальной миссии сюжетной кампании в Call of Duty: Black Ops 7. Как оказалось, разработчики будущего шутера совместят одиночный и сетевой опыт на 32 игрока.

Так, в последнем задании 32 игрока высадятся на карте Avalon, выполнят некие задачи, после чего эвакуируются на базу — как в extraction-шутерах вроде Escape from Tarkov. Если отряд игрока полностью погибнет, то прогресс обнулится и миссию нужно будет проходить заново. Столь необычное задание связано с полной интеграцией кампании, мультиплеера и зомби-режима: прокачивая оружие и персонажей в одном месте, они будут доступны и в других режимах.

Полноценная презентация Call of Duty: Black Ops 7 состоится 19 августа на запуске выставки gamescom 2025. Ожидается, что релиз шутера состоится в ноябре на ПК и консолях.

Материалы по теме
В Call of Duty: Black Ops 7 потребуется функция Secure Boot — как и в Battlefield 6
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android