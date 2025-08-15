Сборы фильма ужасов «Орудия» превысили $ 100 млн — хоррор окупился

15 августа мировые сборы фильма «Орудия» достигли отметки $ 100 млн. Это произошло спустя неделю проката — лента доминирует в чартах большинства стран мира.

Наибольшие сборы по традиции приходятся на США — около $ 60 млн. Далее идут Австралия ($ 1,8 млн), Испания ($ 1,5 млн) и Германия ($ 1,2 млн). Учитывая скромный бюджет ленты в $ 38 млн, фильм ужасов уже окупился и начал приносить студии Warner Bros. прибыль. Косвенно на это также указывает то, что компания начала работу над приквелом ленты про одного из главных персонажей фильма.

«Орудия» рассказывают о загадочном исчезновении детей в небольшом городе. Все они однажды ночью проснулись, одновременно ушли из своих домов и бесследно пропали. Главные роли в ленте исполнили Джош Бролин («Дюна»), Джулия Гарнер («Хорошо быть тихоней») и Эми Мэдиган («Прощай, детка, прощай»).