Вышел третий сезон «И просто так» — продолжение «Секса в большом городе» завершилось

Вышел третий сезон «И просто так» — продолжение «Секса в большом городе» завершилось
15 августа состоялась премьера 12-го эпизода третьего эпизода сериала «И просто так». Мелодрама подошла к концу — шоу официально завершилось после четырёх лет вещания.

Первые рейтинги финала оказались смешанными — на IMDb зрители ставят очень низкие оценки и обвиняют авторов в излишней спешке. Сейчас средний рейтинг финала составляет 4,3 балла из 10 — это худший показатель в истории проекта.

«И просто так» — продолжение культового сериала «Секс в большом городе» от создателя оригинала Майкла Патрика Кинга. Действие шоу разворачивается через 11 лет после финала знаменитого сериала, а главными героинями выступают Кэрри, Миранда и Шарлотта.

