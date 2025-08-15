«Война и мир» Сарика Андреасяна выйдет в кино 18 февраля 2027 года — постер

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила первый постер фильма «Война и мир» — большой экранизации культового романа Льва Толстого. Вместе с этим стала известна дата выхода ленты в прокат: 18 февраля 2027 года.

Фото: «Атмосфера кино»

Таким образом, до премьеры картины ещё около полутора лет. Сейчас авторы работают над сценарием и ведут поиски актёров на главные роли, съёмки должны стартовать осенью. Ранее Сарик Андреасян отмечал, что это будет «большое кино, соответствующее великой книге».

Вместе с полнометражным фильмом в России также ведётся работа над сериалом по «Войне и миру» от кинокомпании «Мосфильм». Возможно, оба произведения выйдут примерно в одно и то же время.