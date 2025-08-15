Скидки
Джеймс Ганн объяснил, почему «Супермен» вышел в онлайне раньше запланированного

15 августа состоялась цифровая премьера фильма «Супермен» — дебютного проекта в новой киновселенной DC. Кинокомикс добрался до онлайн-кинотеатров спустя всего лишь месяц проката, хотя изначально должен был выйти через 45 дней.

Режиссёр ленты и глава DC Джеймс Ганн объяснил, с чем это связано. Как оказалось, он был вынужден сдвинуть премьеру на несколько недель назад, чтобы зрители успели подготовиться к событиям второго сезона «Миротворца» — они развернутся уже после финала «Супермена».

Изначально я думал, что «Миротворец» выйдет в следующем месяце — в сентябре. Многое было вне нашего контроля, поэтому «Миротворец» выходит сейчас. В конце концов, я хотел бы, чтобы все желающие смогли увидеть «Супермена» — даже те, кто не смог попасть в кинотеатр до «Миротворца».

Премьера второго сезона «Миротворца» состоится уже 21 августа. Шоу продолжит историю комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. К главной роли вернулся Джон Сина.

