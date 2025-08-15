Скидки
Звезда «Пацанов» Джек Куэйд сыграет в комедии «Близкие друзья» с Бри Ларсон

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что компания Amazon приступила к разработке комедии Close Personal Friends («Близкие друзья»). Дата выхода фильма пока неизвестна. Съёмки картины стартуют в сентябре.

Сюжет повествует о молодой паре, которая познакомилась со знаменитостью во время поездки в Санта-Барбару. Они начинают дружить, но звезда постепенно переходит личные границы новых знакомых.

Главные роли сыграют Джек Куэйд («Пацаны»), Бри Ларсон («Капитан Марвел»), Лили Коллинз («С любовью, Рози») и Генри Голдинг («Джентльмены»). Режиссёром выступит Джейсон Орли — один из авторов сериала «Ничегошеньки» с Джо Пеши.

