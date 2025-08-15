Скидки
В Counter-Strike 2 добавили ночную версию карты Ancient

В Counter-Strike 2 вышло свежее обновление, которое принесло в игру ночные версии карт Ancient и Shoots. Об этом сообщила Valve на официальной странице CS 2 в Steam.

Главной новинкой стала ночная вариация Ancient — карта получила заметные визуальные улучшения и теперь выглядит совершенно иначе в тёмное время суток. Однако поиграть на ней можно будет только в двух режимах: обычном и «Бой насмерть». Shoots также получила тёмную версию и обновлённое освещение.

Кроме новых карт, апдейт содержит исправления багов, оптимизацию производительности и визуальные правки. Также в игру добавили лимитированный скин для M4A1-S.

Карты Ancient и Shoots:

  • добавлены ночные версии карт;
  • обновлены все древности с использованием последних шейдеров CS2;
  • улучшены параметры блендинга частиц на древностях, включая влагу и мох;
  • добавлен файл ancient_zoo.vmap со всеми примерами ассетов и блендинга для создателей карт.

Предметы:

  • в магазине появился музыкальный набор Deluge в обычном варианте и со счётчиком StatTrak;
  • в оружейной доступен новый временный скин M4A1-S | Solitude.
M4A1-S | Solitude

Фото: Steam

Valve продолжает экспериментировать с визуальной подачей CS 2. Некоторые пользователи в сообществе Steam отмечают, что ночная Ancient «выглядит красиво» и добавляет свежих ощущений в привычный геймплей, но также игроки хотели бы увидеть обновление внутриигрового античита «VAC».

