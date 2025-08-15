Вышел русский трейлер мелодрамы «Сожалею о тебе» с Дэйвом Франко — премьера 23 октября

Компания Global Film выпустила русскоязычный трейлер фильма «Сожалею о тебе». Премьера мелодрамы в России состоится 23 октября.

Видео доступно во VK-группе Global Film. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Лента основана на одноимённом романе Колин Гувер. По сюжету, Морган и её 16-летняя дочь Кара не ладят из-за разных характеров. Мама хочет, чтобы девушка не повторила её ошибок молодости, а Кара слишком упряма. Их мир рушится из-за личной трагедии, из-за чего Морган сближается со своим давним другом. Её дочь начинает отношения с местным хулиганом.

Главные роли в «Сожалею о тебе» сыграли Дэйв Франко («Одно целое»), Эллисон Уильямс («Прочь»), Маккенна Грейс («Одаренная») и Мэйсон Темз («Как приручить дракона»). Режиссёром выступил Джош Бун — автор знаменитой драмы «Виноваты звёзды».