Прокурор США подал в суд на Roblox из-за опасности для детей

Издание Variety сообщило, что генеральный прокурор американского штата Луизиана Лиз Мёррилл подала в суд на Roblox. Причина иска заключается в отсутствии протокола безопасности у знаменитой платформы.

Мёррилл заявила, что Roblox переполнен вредосноным контентом и ставит под угрозу безопасность детей, которые им пользуются. Прокурор считает, что для владельцев платформы прибыль важна больше, чем молодое поколение.

Из-за отсутствия протоколов безопасности Roblox ставит под угрозу безопасность детей Луизианы. Платформа переполнена вредоносным контентом, поскольку ставит рост числа пользователей, доход и прибыль выше безопасности детей. Каждый родитель должен осознавать явную и непосредственную опасность, которую Roblox представляет для своих детей, чтобы они могли предотвратить немыслимое в их собственном доме.

Разработчики Robolox прокомментировали обвинение, заявив, что они ежедневно следят за обстановкой на платформе. Авторы отметили, что используют передовые технологии, чтобы предотвращать появление неприемлемого контента.

Roblox — популярная видеоигровая платформа, на которой доступны не только игры создателей «Роблокс», но и тысячи творений обычных людей: от самых лёгких проектов для детей до полноценных конкурентов шутерам, по типу Call of Duty.