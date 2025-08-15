Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Прокурор США подал в суд на Roblox из-за опасности для детей

Прокурор США подал в суд на Roblox из-за опасности для детей
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety сообщило, что генеральный прокурор американского штата Луизиана Лиз Мёррилл подала в суд на Roblox. Причина иска заключается в отсутствии протокола безопасности у знаменитой платформы.

Мёррилл заявила, что Roblox переполнен вредосноным контентом и ставит под угрозу безопасность детей, которые им пользуются. Прокурор считает, что для владельцев платформы прибыль важна больше, чем молодое поколение.

Из-за отсутствия протоколов безопасности Roblox ставит под угрозу безопасность детей Луизианы. Платформа переполнена вредоносным контентом, поскольку ставит рост числа пользователей, доход и прибыль выше безопасности детей. Каждый родитель должен осознавать явную и непосредственную опасность, которую Roblox представляет для своих детей, чтобы они могли предотвратить немыслимое в их собственном доме.

Разработчики Robolox прокомментировали обвинение, заявив, что они ежедневно следят за обстановкой на платформе. Авторы отметили, что используют передовые технологии, чтобы предотвращать появление неприемлемого контента.

Roblox — популярная видеоигровая платформа, на которой доступны не только игры создателей «Роблокс», но и тысячи творений обычных людей: от самых лёгких проектов для детей до полноценных конкурентов шутерам, по типу Call of Duty.

Как в Roblox удалили запрещённые материалы
Из Roblox удалили запрещённые материалы по требованию Роскомнадзора
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android