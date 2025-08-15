«VP смогут взять карту»: zorte — о шансах Virtus.pro в матче со Spirit в CS 2

Профессиональный игрок в CS2 Александр zorte Загодыренко высказался о предстоящем матче Virtus.pro — Team Spirit на втором игровом дне BLAST Bounty Fall 2025. Свой прогноз он опубликовал в своём телеграм-канале:

Второй матч интереснее, VP смогут взять карту, многие люди говорят из-за потенциальной замены zont1x, команда Spirit может играть не в фокусе или не в полную силу на этом турнире, но обычно с командами такого уровня так не работает, так что ожидаю интересный матч, потому что будет Overpass от VP (хорошие шансы забрать карту, если не будет багов — тут тяжко предсказать).

BLAST Bounty Fall 2025 проходит с 14 по 17 августа на Мальте. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 480 тыс. Все поединки турнира пройдут в формате best-of-3. Матч между Virtus.pro и Team Spirit начнётся 15 августа в 20:00 мск.