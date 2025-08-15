«Джеймс Бонд ездит в Италию, а Хатч — в деревню»: Боб Оденкёрк — о сюжете «Никто 2»

Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Лучше звоните Соулу» Боба Оденкёрка. Он рассказал о работе над фильмом «Никто 2».

По словам актёра, изначально в продолжении боевика его герой Хатч должен был отправиться на новые приключения в Италию. Сначала Оденкёрку понравилась эта идея, ведь его реальная жена тоже была в восторге от перспективы роскошного отдыха. Но спустя три дня артист передумал — он отметил, что его персонажу не подходят дорогие каникулы.

На первой странице сценария Хатч сидел в гондоле: он откидывал брезент, а там — целый арсенал оружия и взрывчатки. Моя настоящая жена Наоми посмотрела и сказала: «Вау, круто. Мы можем поехать в Италию и пострелять». А я подумал: «Да, будет весело». А потом, дня через три, я передумал и сказал: «Знаешь что? Мы этим не занимаемся. Джейсон Борн едет в Италию. Джеймс Бонд едет в Италию. Хатч в Италию не едет, и Боб Оденкёрк — тоже». В детстве мы с семьёй ездили в курортные деревни, и я решил, что такая обстановка идеально подходит для моего героя.

Боевик «Никто 2» вышел в кино 15 августа. Картина продолжает рассказывать о Хатче Мэнселле — семьянине из пригорода и бывшем профессиональном убийце. Он больше не может скрываться от своего опасного прошлого, с тех пор как предотвратил нападение на свой дом. Выясняется, что его жена Бекки тоже хранит необычные секреты.