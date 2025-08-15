Скидки
Милые постеры комедии про медвежонка «Умка» с Павлом Прилучным — премьера в 2026 году

Милые постеры комедии про медвежонка «Умка» с Павлом Прилучным — премьера в 2026 году
Аудио-версия:
Компания 1-2-3 Production представила постеры фильма про знаменитого медвежонка «Умка». Премьера картины состоится в 2026 году.

Фото: 1-2-3 Production

Фото: 1-2-3 Production

Фото: 1-2-3 Production

Фото: 1-2-3 Production

По сюжету новой ленты в новогоднюю ночь мальчик Тайкэ и медвежонок Умка одновременно загадывают желание – найти настоящего друга. Их встреча происходит уже на следующее утро, и они становятся лучшими друзьями. Тайкэ и Умка хранят свою дружбу в секрете, о котором однажды узнаёт браконьер Седой со своими подельниками. Обманув Тайкэ, они похищают маму Умки, чтобы продать белую медведицу в частный зоопарк. Но храбрый Тайкэ и его семья сделают всё, чтобы спасти и вернуть Умке его маму.

В фильме снялись известная юмористка Марина Кравец, Павел Прилучный («Мажор») и Лариса Брохман («Фиксики против кработов»). Режиссёром выступил Максим Пешков — автор комедии «Жуки».

