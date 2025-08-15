Aunkere и Shadowkek Team — в плей-офф: итоги 4-го дня BetBoom Streamers Battle 3 по CS

Вчера, 14 августа, продолжился групповой этап BetBoom Streamers Battle 3 по Counter-Strike 2. В турнире участвуют медийные личности, включая футболистов Зелимхана Бакаева и Фёдора Смолова, киберспортсменов degster, Fl4mus, Zorte, а также топ-стримеров.
Результаты четвёртого игрового дня BetBoom Streamers Battle 3:
- Hooch Team 0:2 Aunkere Team
(13-16, Overpass, 9-13 Inferno);
- Lixxx Team 0:2 Shadowkek Team
(4-13, Mirage, 6-13 Dust II);
- SkyWhyWalker Team 1:1 Guacamole Team
(8-13 Dust II, 13-10 Overpass).
Фото: BetBoom Streamers Battle CS #3
Фото: BetBoom Streamers Battle CS #3
Таким образом, Aunkere Team и Shadowkek Team проходят в верхнюю сетку плей-офф из группы А. Последняя карта между Skywhywalker Team и Guacamole Team перенесена на 15 августа в связи с внезапным падением серверов CS 2. Команды сыграют матч на Cache в 21:00 мск.
Турнир пройдёт с 10 по 19 августа, общий призовой фонд превысит 3 млн рублей. Все матчи можно будет посмотреть на Twitch-каналах игроков и организаторов.