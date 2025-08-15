Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Aunkere и Shadowkek Team — в плей-офф: итоги 4-го дня BetBoom Streamers Battle 3 по CS

Aunkere и Shadowkek Team — в плей-офф: итоги 4-го дня BetBoom Streamers Battle 3 по CS
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 14 августа, продолжился групповой этап BetBoom Streamers Battle 3 по Counter-Strike 2. В турнире участвуют медийные личности, включая футболистов Зелимхана Бакаева и Фёдора Смолова, киберспортсменов degster, Fl4mus, Zorte, а также топ-стримеров.

Результаты четвёртого игрового дня BetBoom Streamers Battle 3:

  • Hooch Team 0:2 Aunkere Team
    (13-16, Overpass, 9-13 Inferno);
  • Lixxx Team 0:2 Shadowkek Team
    (4-13, Mirage, 6-13 Dust II);
  • SkyWhyWalker Team 1:1 Guacamole Team
    (8-13 Dust II, 13-10 Overpass).

Фото: BetBoom Streamers Battle CS #3

Фото: BetBoom Streamers Battle CS #3

Таким образом, Aunkere Team и Shadowkek Team проходят в верхнюю сетку плей-офф из группы А. Последняя карта между Skywhywalker Team и Guacamole Team перенесена на 15 августа в связи с внезапным падением серверов CS 2. Команды сыграют матч на Cache в 21:00 мск.

Турнир пройдёт с 10 по 19 августа, общий призовой фонд превысит 3 млн рублей. Все матчи можно будет посмотреть на Twitch-каналах игроков и организаторов.

Итоги третьего дня!
Смолов проиграл, Бакаев победил: итоги третьего дня BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android