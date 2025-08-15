Скидки
«Оставьте «Один дома» в покое»: режиссёр Крис Коламбус — о ремейке культовой комедии

Издание Entertainment Tonight взяло интервью у режиссёра культовой комедии «Один дома» Криса Коламбуса. Он рассказал о своём отношении к потенциальному перезапуску знаменитого фильма.

По словам постановщика, «Один дома» вышел 35 лет назад и идеально подходит для своего времени. Коламбус считает, что воссоздать подобную картину сейчас было бы большой ошибкой.

«Один дома» всё ещё существует, пусть и не в этом времени. Снимать его было чем-то особенным, и этот момент уже не вернуть. Я считаю ошибкой пытаться вернуться и воссоздать то, что мы сделали 35 лет назад. Думаю, фильм нужно оставить в покое.

«Один дома» вышел в 1990 году и стал хитом: при бюджете в $ 18 млн фильм собрал в мировом прокате аж $ 476 млн. Со временем картина приобрела культовый статус по всему миру. Вторая часть с подзаголовком «Затерянный в Нью-Йорке» была менее успешной: при таком же бюджете она собрала $ 358 млн по всему миру.

Трейлер нового фильма от режиссёра «Один дома»:
Видео
Вышел трейлер «Клуба убийств по четвергам» от автора «Один дома» — премьера 28 августа
