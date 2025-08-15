Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Опубликован второй список участников FISSURE PLAYGROUND 2 по Counter-Strike 2

Организаторы FISSURE PLAYGROUND 2 объявили вторую волну участников турнира. К уже известным шести коллективам присоединились The Mongolz, Team Liquid, FaZe, GamerLegion, 3DMAX, а также TYLOO — победители первого сезона соревнования.

Полный список участников FISSURE PLAYGROUND 2:

Team Falcons;

Aurora Gaming;

Virtus.pro ;

; FURIA;

G2;

Astralis;

The Mongolz;

Team Liquid;

FaZe;

GamerLegion;

3DMAX;

TYLOO.

Ивент обещает стать настоящим гвоздём осени для всех фанатов CS. Особенно интересно будет посмотреть на противостояние европейцев с составами из СНГ и Латинской Америки.

Турнир с призовым фондом $ 1,25 млн станет крупнейшим CS-ивентом на Балканах. Второй турнир серии по CS 2 стартует уже 12 сентября. Плей-офф запланирован на 19-21 сентября на Belgrade Arena.