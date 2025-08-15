Скидки
Опубликован второй список участников FISSURE PLAYGROUND 2 по Counter-Strike 2

Организаторы FISSURE PLAYGROUND 2 объявили вторую волну участников турнира. К уже известным шести коллективам присоединились The Mongolz, Team Liquid, FaZe, GamerLegion, 3DMAX, а также TYLOO — победители первого сезона соревнования.

Полный список участников FISSURE PLAYGROUND 2:

  • Team Falcons;
  • Aurora Gaming;
  • Virtus.pro;
  • FURIA;
  • G2;
  • Astralis;
  • The Mongolz;
  • Team Liquid;
  • FaZe;
  • GamerLegion;
  • 3DMAX;
  • TYLOO.

Ивент обещает стать настоящим гвоздём осени для всех фанатов CS. Особенно интересно будет посмотреть на противостояние европейцев с составами из СНГ и Латинской Америки.

Турнир с призовым фондом $ 1,25 млн станет крупнейшим CS-ивентом на Балканах. Второй турнир серии по CS 2 стартует уже 12 сентября. Плей-офф запланирован на 19-21 сентября на Belgrade Arena.

