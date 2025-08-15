Опубликован второй список участников FISSURE PLAYGROUND 2 по Counter-Strike 2
Организаторы FISSURE PLAYGROUND 2 объявили вторую волну участников турнира. К уже известным шести коллективам присоединились The Mongolz, Team Liquid, FaZe, GamerLegion, 3DMAX, а также TYLOO — победители первого сезона соревнования.
Полный список участников FISSURE PLAYGROUND 2:
- Team Falcons;
- Aurora Gaming;
- Virtus.pro;
- FURIA;
- G2;
- Astralis;
- The Mongolz;
- Team Liquid;
- FaZe;
- GamerLegion;
- 3DMAX;
- TYLOO.
Ивент обещает стать настоящим гвоздём осени для всех фанатов CS. Особенно интересно будет посмотреть на противостояние европейцев с составами из СНГ и Латинской Америки.
Турнир с призовым фондом $ 1,25 млн станет крупнейшим CS-ивентом на Балканах. Второй турнир серии по CS 2 стартует уже 12 сентября. Плей-офф запланирован на 19-21 сентября на Belgrade Arena.
Сегодня будет суперматч!
Комментарии