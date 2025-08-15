Скидки
«Меня не пригласили»: режиссёр «Чумовой пятницы» — о втором фильме

Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety взяло интервью у режиссёра «Чумовой пятницы» Марка Уотерса. Он рассказал о своём отношении ко второй части знаменитой комедии.

По словам постановщика, он хотел поучаствовать в создании сиквела, хотя бы в роли продюсера. Но студия Disney так и не пригласила его. Несмотря на это, Уотерс рад, что второй фильм тепло приняли зрители и ходят на него в кино.

К сожалению, меня не пригласили на вечеринку. Я заявлял, что хотел бы как-то поучаствовать в создании сиквела, пусть даже в роли крёстного отца или исполнительного продюсера. Однако меня так и не пригласили. При этом я очень поддерживаю авторов в создании нового отличного фильма. Было бы здорово участвовать, но теперь, когда я не имею отношения к проекту, я как бы разделяю его успех для себя. Мне нужно направить свою энергию на создание новых, оригинальных фильмов, которые станут хитами, и через 20 лет их можно будет переснять. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Хотя я слышал, что многие актёры во время съёмок сиквела говорили: «Где ты, чёрт возьми, Уотерс? Мы тебя не бросили, прости».

«Чумовая пятница 2» вышла 8 августа — спустя 27 лет после выхода первой части. Режиссёром сиквела выступила
Ниша Ганатра («И просто так»). По сюжету фильма героиня Линдси Лохан становится матерью, которая будет в одиночку воспитывать дочь Харпер. Затем она решает выйти замуж за британского ресторатора Эрика Дэвиса, у которого тоже есть дочь – Лили. Две семьи поначалу не смогут найти общий язык, что вновь приведёт к магии с обменом телами.

Как зрители оценили новую «Чумовую пятницу»:
Зрители оценили комедию «Чумовая пятница 2» выше первой части
