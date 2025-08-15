«Таких сериалов больше нет»: критики в восторге от второго сезона «Миротворца»

21 августа на стриминговом сервисе HBO Max стартует второй сезон сериала «Миротворец» от Джеймса Ганна. Критики уже посмотрели пять серий продолжения и остались от них в восторге: на агрегаторе Rotten Tomatoes они получили 100% свежести.

По словам обозревателей, авторам удалось снять трогательную историю, которая сохраняет атмосферу первого сезона. Критики в восторге от игры Джона Сины, они называют его актёрскую работу лучшей за всю его карьеру. Второй сезон также хвалят за отличный экшен и большое количество интересных персонажей. Ругают продолжение лишь за слабую связь с общей киновселенной DC.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о втором сезоне сериала «Миротворец»:

«Миротворец» по-прежнему остаётся выдающимся сериалом о супергероях. Этот сериал не потерял атмосферу первого сезона, а только её улучшил.

Второй сезон «Миротворца» — лучшая работа Джона Сины в его карьере. Он всегда был великолепен в роли Кристофера Смита, но ему никогда не приходилось играть настолько хорошо, как во втором сезоне.

Шутки и кровь по-прежнему присутствуют, но на этот раз они не являются главными. Ганн даже находит эмоциональный отклик в концепции мультивселенной — чего Marvel, несмотря на все усилия в этом направлении, пока не удалось добиться.

Второй сезон «Миротворца» кажется совершенно лишним дополнением к новой вселенной DC, он лишён тех же эмоций и напряжённости, которые делали первый сезон таким особенным.

Таких сериалов, как «Миротворец», больше нет. Второй сезон показывает, что есть ещё много чего, что можно исследовать с этим фантастическим составом персонажей.

В продолжении «Миротворца» главный герой Крис Смит отправится в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой. Титульную роль во втором сезоне вновь воплотил Джон Сина («Главы государств»).