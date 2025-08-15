«Я была как в полусмерти»: Эмма Стоун — о большом пресс-туре «Нового Человека-паука»

Издание Vogue взяло интервью у популярной актрисы Эммы Стоун. Она рассказала о дилогии «Новый Человек-паук», в которой сыграла одну из главных ролей.

По словам актрисы, ей очень нравилось работать с Эндрю Гарфилдом и режиссёром Марком Уэббом. Однако пресс-тур во время выхода фильма чуть не свёл её с ума. Стоун отметила, что посетила девять стран за две недели, чтобы представить супергеройскую картину, и она с трудом справилась с путешествиями.

Мне очень понравилось сниматься в обеих частях «Нового Человека-паука». Я обожала всех, с кем работала, включая Эндрю Гарфилда и Марка Уэбба. У меня остались только тёплые воспоминания об этом опыте. Но пресс-туры для этих фильмов — я понимаю, как люди подобное переживают. Помню, я посетила девять стран за две недели. Ты живёшь в постоянной смене часовых поясов, с которой раньше не сталкивалась. Всё это время я чувствовала себя совершенно не в своей тарелке. Я была как в полусмерти.

«Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом в главной роли вышел в 2012 году. Картина была тепло встречена зрителями: на Rotten Tomatoes она получила 71% свежести от обозревателей и 77% – от зрителей. Вторая часть с подзаголовком «Высокое напряжение» вышла в 2014 году и была принята хуже: 50% от критиков и 64% – от зрителей.