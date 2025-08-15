В «Очень страшном кино 6» вернутся Синди и Бренда из прошлых фильмов

Издание Deadline сообщило, что в фильме «Очень страшное кино 6» вернутся главные герои предыдущих частей. Речь идёт о Синди и Бренде, которых вновь сыграют актрисы Анна Фэрис («Трудности перевода») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).

Артистки заявили, что с нетерпением ждут возможности снова поработать с создателями пародийной франшизы братьями Уайанс. Они отметили, что отдали бы жизни за авторов знаменитых комедий.

Мы с нетерпением ждём возможности вернуть к жизни Бренду и Синди и воссоединиться с нашими хорошими друзьями братьями Уайанс — тремя мужчинами, за которых мы бы буквально отдали жизнь (Бренда уже отдавала в прошлых фильмах).

«Очень страшное кино 6» выйдет в мировой прокат 12 июня 2026 года — спустя 13 лет после премьеры пятой части. Сюжет ленты пока неизвестен, но авторы обещают сохранить пародийный дух оригинала. Режиссёром новой картины выступит Майкл Тиддес — автор другой комедии «Дом с паранормальными явлениями».