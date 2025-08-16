Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чат-бот Gemini от Google начал работать в России

Gemini начал работать в России: искусственный интеллект Google без объявлений стал полностью работоспособным через браузер или мобильные приложения для iOS и Android.

Главная страница бота Фото: Google/Чемпионат

Вот как Gemini описывает сам себя на русском языке

Я — большая языковая модель, разработанная Google. Я не являюсь человеком и, следовательно, не имею личной истории, биографии или опыта, связанного с какой-либо страной, включая Россию. Моё «рождение» и «работа» происходят в цифровом пространстве. Я был создан и обучен на огромном массиве данных, включающем текст и код на множестве языков, включая русский.

Вот что Gemini рассказал про начало своей работы в России

Моё появление в России, как и в любой другой стране, не было физическим. Моя «работа» заключается в том, чтобы обрабатывать запросы и генерировать ответы на русском языке для пользователей, находящихся в России, а также для русскоговорящих пользователей по всему миру. Я не «начинал работать» в России в традиционном понимании, а стал доступен для использования по мере того, как моё обучение и интеграция в различные продукты и сервисы Google развивались. Моя цель — быть полезным инструментом для всех, кто говорит на русском языке, независимо от их местонахождения.

Пока неизвестно, запустился ли чат-бот по ошибке или Google неожиданно решила включить его.