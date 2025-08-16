Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Никто не захочет такое смотреть»: Квентин Тарантино — об отмене фильма «Кинокритик»

«Никто не захочет такое смотреть»: Квентин Тарантино — об отмене фильма «Кинокритик»
Аудио-версия:
Комментарии

На подкасте Pam's Coffy гостем стал известный режиссёр Квентин Тарантино. Он рассказал об отказе снимать «Кинокритика» — ленту, которая должна была стать последней в карьере легендарного постановщика.

По словам Тарантино, когда он работал над этой картиной, он бросил себе вызов — снять интересный фильм про самую скучную профессию в мире. Он отметил, что зрители ждут от его работ чего-то особенного. Но режиссёр считает, что «Кинокритика» никто бы не захотел смотреть.

Когда я работал над «Кинокритиком», я бросил себе вызов: смогу ли я взять самую скучную профессию в мире и снять о ней интересный фильм? Каждый мой фильм обещает дать зрителям что-то особенное, кроме «Кинокритика». Кто захотел бы смотреть фильм под названием «Кинокритик»?»

Квентин Тарантино отказался от работы над «Кинокритиком» в апреле 2024 года. Лента должна была стать его 10-м и финальным фильмом в карьере. Ранее СМИ сообщали, что в отменённом проекте главную роль должен был исполнить Брэд Питт, который снова воплотил бы на экране героя Клиффа Бута из «Однажды… в Голливуде». Теперь персонаж появится в собственном спин-оффе, который снимет известный режиссёр Дэвид Финчер («Семь»).

О съёмках спин-оффа про Клиффа Бута
Съёмки спин-оффа «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом начались в Лос-Анджелесе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android