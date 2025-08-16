«Никто не захочет такое смотреть»: Квентин Тарантино — об отмене фильма «Кинокритик»

На подкасте Pam's Coffy гостем стал известный режиссёр Квентин Тарантино. Он рассказал об отказе снимать «Кинокритика» — ленту, которая должна была стать последней в карьере легендарного постановщика.

По словам Тарантино, когда он работал над этой картиной, он бросил себе вызов — снять интересный фильм про самую скучную профессию в мире. Он отметил, что зрители ждут от его работ чего-то особенного. Но режиссёр считает, что «Кинокритика» никто бы не захотел смотреть.

Когда я работал над «Кинокритиком», я бросил себе вызов: смогу ли я взять самую скучную профессию в мире и снять о ней интересный фильм? Каждый мой фильм обещает дать зрителям что-то особенное, кроме «Кинокритика». Кто захотел бы смотреть фильм под названием «Кинокритик»?»

Квентин Тарантино отказался от работы над «Кинокритиком» в апреле 2024 года. Лента должна была стать его 10-м и финальным фильмом в карьере. Ранее СМИ сообщали, что в отменённом проекте главную роль должен был исполнить Брэд Питт, который снова воплотил бы на экране героя Клиффа Бута из «Однажды… в Голливуде». Теперь персонаж появится в собственном спин-оффе, который снимет известный режиссёр Дэвид Финчер («Семь»).