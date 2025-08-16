Скидки
Зрители оценили боевик «Никто 2» ниже первой части

Зрители оценили боевик «Никто 2» ниже первой части
Комментарии

15 августа состоялась премьера фильма «Никто 2» — продолжение популярного боевика с Бобом Оденкёрком в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «В+». Таким образом, фильм понравился зрителям меньше, чем первая часть, — во время выхода её оценили на «А-». Кроме того, ленту приняли хуже, чем другой недавний боевик «Балерина» по Джону Уику, который получил «А-».

Фото: CinemaScore

«Никто 2» продолжает рассказывать о Хатче Мэнселле — семьянине из пригорода и бывшем профессиональном убийце. Он больше не может скрываться от своего опасного прошлого, с тех пор как предотвратил нападение на свой дом. Выясняется, что его жена Бекки тоже хранит необычные секреты.

