Мультфильм «Плохие парни 2» выйдет онлайн 19 августа
Студия Universal Pictures объявила дату премьеры мультфильма «Плохие парни 2» в цифре. Картина выйдет на стриминговом сервисе Peacock 19 августа — спустя 18 дней после выхода в кинотеатрах.

На скорую премьеру в цифре могли повлиять скромные сборы мультфильма. При бюджете около $ 80 млн картина собрала в мировом прокате только $ 93 млн. Лента не окупилась в прокате, несмотря на восторженные отзывы: на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм рекомендуют к просмотру 87% критиков и 95% зрителей.

Вторая часть приключенческого мультфильма повествует о новом задании главных героев во главе с мистером Волком. Теперь им предстоит работать на другую группу воров, в составе которых исключительно девушки. Главарь новой банды — мисс Кошка, и она хочет ограбить космодром. В продолжении главных героев вновь озвучили Сэм Рокуэлл («Семь психопатов»), Аквафина («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Зази Битц («Джокер»).

