«Мы с ним два лучших режиссёра»: Квентин Тарантино — о Дэвиде Финчере

Аудио-версия:
На подкасте Pam's Coffy гостем стал легендарный режиссёр Квентин Тарантино. Он рассказал, почему Дэвид Финчер идеально подходит для постановки спин-оффа «Однажды в… Голливуде».

По словам Тарантино, они оба — два лучших режиссёра в мире. Потому желание Финчера снять фильм о Клиффе Буте показывает, что постановщик серьёзно отнесётся к работе.

Я считаю, что мы с Дэвидом Финчером — два лучших режиссёра в мире. Поэтому тот факт, что он действительно хочет адаптировать мою работу, показывает серьёзность его отношения к ней.

Съёмки спин-оффа «Однажды в… Голливуде» начались в Лос-Анджелесе в июле. Сюжет фильма расскажет о дальнейшей судьбе каскадёра Клиффа Бута, к роли которого вернётся Брэд Питт. Ранее СМИ сообщали, что Леонардо Ди Каприо предлагали камео в роли Рика Далтона — но пока неизвестно, присоединится ли он к актёрскому составу.

О совете Тарантино для будущих постановщиков
Квентин Тарантино дал совет начинающим режиссёрам
