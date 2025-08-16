Вышел трейлер 8-го сезона аниме «Моя геройская академия» — премьера 4 октября

Студия TOHO animation представила трейлер восьмого сезона культового аниме «Моя геройская академия». Премьера продолжения состоится 4 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Crunchyrol. Права на видео принадлежат TOHO animation.

Восьмой сезон станет завершающим для всего сериала. Продолжение завершит главную сюжетную арку, после чего авторы смогут сосредоточиться на спин-оффе и других проектах по культовой манге Кохэя Хорикоси.

«Моя геройская академия» рассказывает о мальчике Идзуку Мидории, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Он мечтает стать героем и однажды встречает Всемогущего — величайшего героя Японии и символ мира, который передаёт свою причуду Идзуку после признания его потенциала.