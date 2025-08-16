Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фильма по аниме «Гинтама» — премьера в 2026 году

Вышел трейлер фильма по аниме «Гинтама» — премьера в 2026 году
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Warner Bros. представила трейлер аниме «Гинтама». Премьера нового фильма по известному сериалу состоится в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале コミックナタリー. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Сюжет аниме повествует о Земле, которую захватили пришельцы Аманто. Они запретили ношение мечей в Японии. Главный герой — самоуверенный Гинтоки Саката, который обучает неуклюжего Симпати искусству боя. Вместе они становятся наёмниками и готовы выполнять любые заказы за хорошие деньги.

Аниме «Гинтама» начало транслироваться с 2005 года, и за это время вышло восемь сезонов, а также три полнометражных фильма. Оригинальный сериал стал культовым по всему миру: на агрегаторе IMDB он получил оценку 8,7/10. Новая картина заново экранизирует сюжетную арку «Ёсивара в огне».

О другом популярном аниме
Самое безумное аниме последних лет. Обзор «Дандадан: Злой глаз»
Самое безумное аниме последних лет. Обзор «Дандадан: Злой глаз»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android